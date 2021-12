Zlatan Ibrahimovic ospite a “Che tempo che fa” domenica 5 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) La notizia è ormai ufficiale, Zlatan Ibrahimovic torna ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Il 40enne attaccante svedese, dopo aver raggiunto Piola e Pizarro come migliore marcatore over 40 di sempre, a quota 5, sarà ospite in Rai per presentare il suo nuovo libro, “Adrenalina”. Non è la prima volta per il nativo di Malmo al programma. Lo scorso 7 marzo infatti, in piena terza ondata di COVID-19, Ibra è stato ospite da remoto del programma mettendo in scena il solito show. Appuntamento dunque per domenica 5 dicembre a partire dalle 20:00 su Rai Tre. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) La notizia è ormai ufficiale,tornadi Fabio Fazio a “Cheche fa”. Il 40enne attaccante svedese, dopo aver raggiunto Piola e Pizarro come migliore marcatore over 40 di sempre, a quota 5, saràin Rai per presentare il suo nuovo libro, “Adrenalina”. Non è la prima volta per il nativo di Malmo al programma. Lo scorso 7 marzo infatti, in piena terza ondata di COVID-19, Ibra è statoda remoto del programma mettendo in scena il solito show. Appuntamento dunque pera partire dalle 20:00 su Rai Tre. SportFace.

