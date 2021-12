Zelig, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio insuperabili: una coppia “al bacio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da quando abbiamo saputo che Zelig sarebbe tornato in onda su Canale 5 l’attesa è stata tanta ma oggi, alla terza puntata di questa edizione speciale dello show dedicato alla risata e ai grandi comici italiani, possiamo affermare che non ha minimamente deluso le aspettative. E sì, il merito è stato in gran parte di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, coppia di conduttori storica e sempre sul pezzo, dotata di un feeling e di una complicità davvero insuperabili. Vanessa e Claudio, una coppia “al bacio” Che fossero la scelta giusta per il grande ritorno in tv di Zelig non c’è stato alcun dubbio sin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 18 novembre. Perché la conduzione di ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da quando abbiamo saputo chesarebbe tornato in onda su Canale 5 l’attesa è stata tanta ma oggi, alla terza puntata di questa edizione speciale dello show dedicato alla risata e ai grandi comici italiani, possiamo affermare che non ha minimamente deluso le aspettative. E sì, il merito è stato in gran parte didi conduttori storica e sempre sul pezzo, dotata di un feeling e di una complicità davvero, una“al” Che fossero la scelta giusta per il grande ritorno in tv dinon c’è stato alcun dubbio sin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 18 novembre. Perché la conduzione di ...

Advertising

MediasetPlay : Non è giovedì senza… #Zelig ?? I mitici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada vi aspettano questa sera su #Canale5 e in… - AndreeTrama : RT @teeaahtee: Qui solo per Vanessa che ride #zelig - MaresiLuca : Ma le due ragazze che stavano annunciando Vanessa e Claudio sono Katia e Valeria? ????#Zelig - wowcheluna : La risata di Vanessa >>>>> #Zelig - rico6868 : #Zelig Bei conduttori, e che gran belle curve! No Vanessa, parlo della testa di Claudio. -