Schianto sulla statale, Arianna muore a 26 anni. Gravi il compagno e la figlia di 5 mesi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un’altra tragedia stradale ha causato la morte di una giovane mamma. Arianna Avallone aveva infatti appena 26 anni ed è la vittima di un terribile incidente, che l’ha fatta morire praticamente sul colpo. A bordo della sua autovettura erano presenti anche il compagno e la figlia di soli cinque mesi. Questi ultimi due sono rimasti feriti in maniera molto grave. Dopo essere stati soccorsi sul posto, il papà e la bimba sono stati immediatamente trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più serio. Arianna Avallone invece non ha potuto fare niente per salvarsi. Per cause che dovranno essere accertate dalle autorità competenti, ha infatti perso il controllo della macchina ed è finita in un canale di scolo. Stando a quanto è stato appurato, la 26enne è stata scaraventata fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un’altra tragedia stradale ha causato la morte di una giovane mamma.Avallone aveva infatti appena 26ed è la vittima di un terribile incidente, che l’ha fatta morire praticamente sul colpo. A bordo della sua autovettura erano presenti anche ile ladi soli cinque. Questi ultimi due sono rimasti feriti in maniera molto grave. Dopo essere stati soccorsi sul posto, il papà e la bimba sono stati immediatamente trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più serio.Avallone invece non ha potuto fare niente per salvarsi. Per cause che dovranno essere accertate dalle autorità competenti, ha infatti perso il controllo della macchina ed è finita in un canale di scolo. Stando a quanto è stato appurato, la 26enne è stata scaraventata fuori ...

Advertising

Babusshya : AMO TI PREGO CALMATI ALTRIMENTI IO OGGI MI SCHIANTO SULLA TANGENZIALE - Silvia71_80 : @mavakagher Povera.....ci sarà anche per lei lo schianto,se continua sulla linea governativa! - PseudoEly : RT @ilgiornale: Il critico musicale ha avuto un brutto incidente stradale mentre si trovava nella sua vettura in direzione Teramo. Le prime… - ilgiornale : Il critico musicale ha avuto un brutto incidente stradale mentre si trovava nella sua vettura in direzione Teramo.… - rep_torino : Schianto sulla provinciale a Valenza, un morto e quattro feriti [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 21:43] -