Sarri: 'Non siamo ancora una squadra. Il pari? C'era una trattenuta plateale su Zaccagni' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una partita incredibile: prima il 3 - 1 dell'Udinese, poi la rimonta e il sorpasso della Lazio, fino al 4 - 4 finale raggiunto dai bianconeri al 97'. Un pari che però non fa felice Maurizio Sarri, a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una partita incredibile: prima il 3 - 1 dell'Udinese, poi la rimonta e il sorpasso della Lazio, fino al 4 - 4 finale raggiunto dai bianconeri al 97'. Unche però non fa felice Maurizio, a ...

pisto_gol : In Inghilterra, #PepGuardiola tuona contro il calendario: “Non potete neanche immaginare come sia difficile per i… - AlfredoPedulla : #Napoli meraviglioso: ha passeggiato, senza alibi e malgrado assenze pesanti. Gli stessi alibi che non può avere… - abettertweets : Sarri, in maniera diretta e naturale, chiede mercato. Non posso pensare che chi gli sta proponendo un rinnovo di 4… - lazio902000 : @DefMaybeDiego sarri non sta facendo giocare la squadra. tifa Lazio, non devi tifare Sarri. tu sei un ritardato. - IlmsgitSport : Sarri: «Amaro in bocca, per me il fallo era dell'Udinese non di Zaccagni» -