Quirinale | Meloni | Berlusconi? Difenderebbe sovranità nazione

(Di giovedì 2 dicembre 2021) "Penso sia assolutamente normale che in questa fase politica le forze politiche si sentano, non ci farei grandi retroscena sopra: quello che io penso, tuttavia è che il centrodestra in questa ...

... anzi", ha rispostoa un cronista che le faceva notare come Silvio Berlusconi al, secondo le dichiarazioni di esponenti del centrosinistra, sarebbe un problema per il Paese. 2 ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a margine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi 'La variante Dc'. sfe/fsc/mrv SponsorRoma, 2 dic. (askanews) - "Penso sia assolutamente normale che in questa fase politica le forze politiche si sentano, non ci farei grandi retroscena sopra: quello che io penso, tuttavia è che il centr ...Giovedì, 2 dicembre 2021 Home > aiTv > Meloni: "Colloquio Conte-Salvini su Quirinale? Normale in questa fase. Centrodestra sia compatto" (Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2021 "Il colloquio tra Conte e ...