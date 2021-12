Protezione Civile Regione, altra proroga dell’allerta meteo: colore e zone interessate (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda delle zone. É attualmente in vigore fino alle 23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre: – allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi. Previsti anche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLadellaCampania hato l’avviso di allertaper piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda delle. É attualmente in vigore fino alle 23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre: – allerta Arancione sulle1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi. Previsti anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Bomba d'acqua su Roma, traffico e disagi AGI - Traffico e rallentamenti stradali a Roma questa mattina a causa della pioggia abbondante caduta su diverse zone della città. Per la giornata la Protezione Civile aveva diramato una allerta gialla nel Lazio. Da alcune ore vengono segnalati rallentamenti e code a causa della pioggia, con alcuni allagamenti, soprattutto sul Grande Raccordo ...

Bologna, all'Ospedale Maggiore l'Albero del Dono dedicato alle nuove povertà ... in collaborazione con Azienda Usl di Bologna, VOLABO (Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna), Cucine Popolari, Case Zanardi " Empori Solidali, Protezione Civile e ...

Nasce+la+Protezione+Civile+%E2%80%9CModavi+Moscufo%E2%80%9D Histonium.net Maltempo a Roma, forte temporale sulla città: allagamenti, traffico e disagi Un violento temporale si sta abbattendo in queste ore sulla città di Roma. Segnalati allagamenti e disagi in diversi quartieri della Capitale. Il maltempo continuerà anche in serata. Un violento tempo ...

Domani alla Biblioteca nazionale “C’era una volta… l’oralità, dall’ascolto alla scrittura” L'evento era stato rimandato a causa dell'allerta rossa e si terrà domani venerdì 3 dicembre, nel prosieguo delle attività della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini ...

