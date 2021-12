Molti studenti che non hanno il certificato verde rischiano di avere difficoltà ad andare a scuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Governo dei “migliori” introduce limitazioni e regole di difficile comprensione senza valutare attentamente l’impatto? Il dubbio sorge guardando all’obbligo del Green pass per i trasporti, che è necessario per salire su bus e treni ma non lo è per entrare a scuola. Pertanto Molti studenti che non hanno il certificato verde rischiano di avere difficoltà nel raggiungere gli istituti. Sono alcune delle questioni segnalate nell’ambito della Conferenza delle Regioni. I controlli sui mezzi pubblici, dopo l’entrata in vigore del ‘super green pass’ il prossimo 6 dicembre, saranno a campione. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo a Milano, dopo averne ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Governo dei “migliori” introduce limitazioni e regole di difficile comprensione senza valutare attentamente l’impatto? Il dubbio sorge guardando all’obbligo del Green pass per i trasporti, che è necessario per salire su bus e treni ma non lo è per entrare a. Pertantoche nonildinel raggiungere gli istituti. Sono alcune delle questioni segnalate nell’ambito della Conferenza delle Regioni. I controlli sui mezzi pubblici, dopo l’entrata in vigore del ‘super green pass’ il prossimo 6 dicembre, saranno a campione. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo a Milano, dopo averne ...

