Meloni: Berlusconi può essere la carta per il Quirinale, ma ci vogliono un piano B e forse anche C (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Voglio un capo dello Stato che faccia rispettare la sovranità italiana, le regole, la Costituzione. Su questo si può trovare convergenza, ma serve qualcuno che dica che il Capo dello Stato non debba difendere le consorterie europee”. Così Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Gianfranco Rotondi ‘La variante Dc‘, ha affrontato il tema del Quirinale. “Di Mattarella – ha aggiunto – non ho condiviso che con Conte ha detto di prendere atto che c’era la maggioranza, e il giorno dopo quando non c’era più la maggioranza ha chiamato Draghi e ha detto che non si poteva votare”. Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, ha concluso, “porrò il tema delle elezioni anticipate, indipendentemente da chi sarà eletto”. Meloni: Berlusconi può essere la nostra carta per il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Voglio un capo dello Stato che faccia rispettare la sovranità italiana, le regole, la Costituzione. Su questo si può trovare convergenza, ma serve qualcuno che dica che il Capo dello Stato non debba difendere le consorterie europee”. Così Giorgia, intervenendo alla presentazione del libro di Gianfranco Rotondi ‘La variante Dc‘, ha affrontato il tema del. “Di Mattarella – ha aggiunto – non ho condiviso che con Conte ha detto di prendere atto che c’era la maggioranza, e il giorno dopo quando non c’era più la maggioranza ha chiamato Draghi e ha detto che non si poteva votare”. Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, ha concluso, “porrò il tema delle elezioni anticipate, indipendentemente da chi sarà eletto”.puòla nostraper il ...

