Maxi marchetta a Gualtieri Ora per Zingaretti Roma è pulita Il governatore colto da allucinazioni elogia il sindaco M5S e destre | “Bugie che offendono i cittadini”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Cassonetti stracolmi, rifiuti sparsi sui marciapiedi eletteralmente imbufaliti. Col passare inesorabile dei giorni, le promesse di pulizia della Capitale entro Natale fatte in campagna elettorale dalRoberto(leggi l’articolo) sembrano un lontano miraggio. Malgrado un piano di pulizia straordinario voluto dal neo primo cittadino e anche la ripresa dell’attività ordinaria,è nel pieno dell’ennesima crisi della raccolta dell’immondizia che fosse capitata durante la gestione di Virginia Raggi avrebbe provocato sommosse, denunce e perfino allarmi sanitari. Che le cose stiano così e che non si tratti di un’esagerazione è evidente già solo guardando lo stato disastroso in cui versa la città eterna, visionabile anche sui social network ormai invasi di foto impietose, oppure recandosi in un ...