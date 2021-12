Manovra, altri 2 miliardi per fisco e bollette. Sindacati in attesa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Più spazio in Manovra per gli interventi di taglio del cuneo e per le bollette. Risorse che potrebbero essere indirizzate verso quelle misure che i Sindacati chiedono soprattutto a favore delle fasce di reddito più basse. È quanto emerso dall'incontro che si è tenuto stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al ministro dell'Economia, Daniele Franco, e a quello del Lavoro Andrea Orlando, con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. La novità emersa dalla riunione è che si liberano due miliardi dal minor costo degli interventi su Irpef e Irap definiti la scorsa settimana nell'accordo chiuso con i partiti di maggioranza. L'intesa prevedeva la riduzione da 5 a 4 delle aliquote Irpef e la rimodulazione degli scaglioni Irpef oltre all'abolizione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Più spazio inper gli interventi di taglio del cuneo e per le. Risorse che potrebbero essere indirizzate verso quelle misure che ichiedono soprattutto a favore delle fasce di reddito più basse. È quanto emerso dall'incontro che si è tenuto stasera a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al ministro dell'Economia, Daniele Franco, e a quello del Lavoro Andrea Orlando, con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. La novità emersa dalla riunione è che si liberano duedal minor costo degli interventi su Irpef e Irap definiti la scorsa settimana nell'accordo chiuso con i partiti di maggioranza. L'intesa prevedeva la riduzione da 5 a 4 delle aliquote Irpef e la rimodulazione degli scaglioni Irpef oltre all'abolizione ...

Garavaglia, 'in manovra altri fondi per il turismo'

