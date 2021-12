LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Marco Odermatt fa il vuoto su Mayer, out Paris, Casse 7° (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Raphael Haaser è ottimo in vetta con 22 centesimi, tiene bene a metà gara con 57, quindi 86 al terzo intermedio, chiude ottavo!!! 1.45! Con il numero 29 tocca a Josef Ferstl (GER). 20.49 Brodie Seger è ottimo in vetta con soli 23 centesimi poi sbaglia pesantemente nel tratto centrale e chiude uscendo di scena nelle ultime porte. Pronto al cancelletto l’austriaco Raphael Haaser. 20.46 Felix Monsen pessimo in vetta, limita nel tratto complicato e vola nel finale! Chiude con un erroraccioooooooooooo! Esce di scena!!! Stava volando per il 7° posto! Scatta Brodie Seger (CAN) con il 27, con il 31 e 32 i nostri Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. 20.43 James Crawford (CAN) dopo un buon avvio sbaglia nel tratto centrale e conclude 17ç a 2.47. Al cancelletto lo svedese Felix Monsen con il pettorale numero ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51 Raphael Haaser è ottimo in vetta con 22 centesimi, tiene bene a metà gara con 57, quindi 86 al terzo intermedio, chiude ottavo!!! 1.45! Con il numero 29 tocca a Josef Ferstl (GER). 20.49 Brodie Seger è ottimo in vetta con soli 23 centesimi poi sbaglia pesantemente nel tratto centrale e chiude uscendo di scena nelle ultime porte. Pronto al cancelletto l’austriaco Raphael Haaser. 20.46 Felix Monsen pessimo in vetta, limita nel tratto complicato e vola nel finale! Chiude con un erroraccioooooooooooo! Esce di scena!!! Stava volando per il 7° posto! Scatta Brodie Seger (CAN) con il 27, con il 31 e 32 i nostri Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. 20.43 James Crawford (CAN) dopo un buon avvio sbaglia nel tratto centrale e conclude 17ç a 2.47. Al cancelletto lo svedese Felix Monsen con il pettorale numero ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Sci alpino, super G uomini #BeaverCreek 2021 @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Dominik #Paris cerca l’immediato riscatto, occhio ad #Innerhofer - zazoomblog : LIVE Sci alpino Ultima Prova discesa Lake Louise in DIRETTA: annullata la prova odierna si torna in pista domani pe… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Dominik Paris cerca l'immediato riscatto, occhio ad Innerhofer - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Beaver Creek in DIRETTA: Franz domina, Paris si difende e agguanta la top-ten. Inner… -