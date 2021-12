Incontro Blinken-Lavrov, tensione altissima Usa-Russia su Ucraina (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un faccia a faccia teso in Svezia, un'atmosfera cupa. Scambiandosi avvertimenti sull'Ucraina e assicurandosi di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia, prima di un possibile scambio tra Joe Biden e Vladimir Putin, il Segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha incontrato a Stoccolma, a margine della riunione ministeriale dell'OSCE, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. All'indomani del vertice ministeriale Nato a Riga, dove già era fin troppo chiara la piega che avrebbe preso questo Incontro.Il segretario Blinken ha affrontato quella che il dipartimento di Stato definisce aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, compresi i movimenti militari vicino ai confini dell'Ucraina. "Sergei parlava di implementare gli accordi di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un faccia a faccia teso in Svezia, un'atmosfera cupa. Scambiandosi avvertimenti sull'e assicurandosi di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia, prima di un possibile scambio tra Joe Biden e Vladimir Putin, il Segretario di Stato Usa Antony J.ha incontrato a Stoccolma, a margine della riunione ministeriale dell'OSCE, il ministro degli Esteri russo Sergey. All'indomani del vertice ministeriale Nato a Riga, dove già era fin troppo chiara la piega che avrebbe preso questo.Il segretarioha affrontato quella che il dipartimento di Stato definisce aggressione dellanei confronti dell', compresi i movimenti militari vicino ai confini dell'. "Sergei parlava di implementare gli accordi di ...

Advertising

silvanhoe : RT @agambella: ???????? L'ulteriore espansione dell'Alleanza nordatlantica verso est influisce sulla sicurezza della Russia, ha dichiarato giov… - Dark_AsTheNight : Speriamo che qualche giornale metta in prima pagina l'incontro tra Blinken e Lavrov, che ho proprio voglia di parla… - marcoranieri72 : RT @agambella: ???????? L'ulteriore espansione dell'Alleanza nordatlantica verso est influisce sulla sicurezza della Russia, ha dichiarato giov… - Lukyluke311 : RT @agambella: ???????? L'ulteriore espansione dell'Alleanza nordatlantica verso est influisce sulla sicurezza della Russia, ha dichiarato giov… - natyaleks : RT @formichenews: Faccia a faccia Blinke-Lavrov sulla crisi ucraina Da Washington c’è volontà di trovare una via per evitare l’escalation… -