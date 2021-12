GF Vip | il gesto durissimo di Clarissa Salassié contro Manuel Bortuzzo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è tornata a casa dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 6 da appena qualche giorno, ma a quanto pare gli è stato sufficiente per guardarsi un po’ di filmati e agire di conseguenza. Per esempio ha detto di essere molto delusa da Giucas Casella, che l’ha nominata, ma non solo; pur non parlando in alcun modo di, che nelle prime settimane ha avuto un flirt con sua sorella Lulù, laha fatto unsimbolico molto forte: gli ha tolto il “segui” su Instagram. Forse da fuori si è resa conto delle parole non belle chespende verso Lulù? Sembrerebbe proprio di sì. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 5, Giulio Raselli rivela il vero motivo per cui non è stato preso L’ex tronista di Uomini e Donne veniva ...