Fisco, proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio: qual è la nuova data per il pagamento (Di giovedì 2 dicembre 2021) Numerose scadenze fiscali si erano concentrate negli ultimi 2 giorni di novembre, ma per alcune di queste il Governo ha disposto una proroga di qualche giorno. Ecco quali sono le scadenze interessate e fino a quando c’è tempo per rispettarle. proroga per la rottamazione ter e il saldo e stralcio, la decisione del Governo Fra il 29 e il 30 novembre lo Stato avrebbe dovuto incassare un importo quasi pari a alla prossima manovra di bilancio, che vale circa 30.000.000.000€. 27.000.000.000€ erano attesi con i pagamenti degli acconti Ires, Irap Irpef e dell’imposta sostitutiva in capo alle attività in regime forfettario. Da solo, l’acconto Ires dovrebbe valere 12.200.000.000€ secondo le stime della Cgia. Tra le scadenze di fine novembre che il Governo ha deciso di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Numerose scadenze fiscali si erano concentrate negli ultimi 2 giorni di novembre, ma per alcune di queste il Governo ha disposto unadiche giorno. Eccoi sono le scadenze interessate e fino a quando c’è tempo per rispettarle.per later e il, la decisione del Governo Fra il 29 e il 30 novembre lo Stato avrebbe dovuto incassare un importo quasi pari a alla prossima manovra di bilancio, che vale circa 30.000.000.000€. 27.000.000.000€ erano attesi con i pagamenti degli acconti Ires, Irap Irpef e dell’imposta sostitutiva in capo alle attività in regime forfettario. Da solo, l’acconto Ires dovrebbe valere 12.200.000.000€ secondo le stime della Cgia. Tra le scadenze di fine novembre che il Governo ha deciso di ...

Advertising

TrendOnline : L’#INPS rilascia una comunicazione in merito alla riscossione delle cartelle esattoriali. È prevista, infatti, la… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Stretta su Imu prime case, bonus ai genitori separati, niente Tari per la Chiesa. Le misure del Dl Fisco - newsfinanza : Stretta sull’Imu, assegno ai genitori separati, proroga cartelle, no a Tari per la Chiesa. Tutte le misure del Dl F… - Corriere : Stretta su Imu prime case, bonus ai genitori separati, niente Tari per la Chiesa. Le misure del Dl Fisco - fisco24_info : Pace fiscale: mini-proroga per i versamenti in scadenza: Slitta al 9 dicembre 2021 il versamento delle rate da rott… -