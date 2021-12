Farmaci | arrivano linee guida contro abuso negli anziani e ' tagliando' terapie

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più lungo del necessario.a cui non è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è un '' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le primeitaliane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche. "La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più, che nel nostro ...