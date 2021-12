Eriksen è tornato in campo: primo allenamento a Odense. Il ds: “Felici che sia qui con noi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Christian Eriksen è tornato in campo! La bella notizia arriva dalla Danimarca, il fantasista danese dell’Inter è tornato a calcare l’erba per la prima volta dopo quel 12 giugno maledetto di Euro 2020: “Siamo davvero Felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi“, ha detto a BT il direttore sportivo dell’Odense Boldklub, Michael Hemmingsen. L’allenamento di mercoledì, rivela il portale danese, si è svolto sul campo di Ådalen, il più nascosto tra i campi a disposizione del club. allenamento cardio, ma anche un esercizio in cui doveva tirare in porta nel menù della sua primissima seduta. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Christianin! La bella notizia arriva dalla Danimarca, il fantasista danese dell’Inter èa calcare l’erba per la prima volta dopo quel 12 giugno maledetto di Euro 2020: “Siamo davveroche Christiansi mantenga in forma in questo momento sui nostri campi“, ha detto a BT il direttore sportivo dell’Boldklub, Michael Hemmingsen. L’di mercoledì, rivela il portale danese, si è svolto suldi Ådalen, il più nascosto tra i campi a disposizione del club.cardio, ma anche un esercizio in cui doveva tirare in porta nel menù della sua primissima seduta. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

