Davide Silvestri vuole lasciare il Grande Fratello Vip | l’attore ha confidato le sue motivazioni

(Di giovedì 2 dicembre 2021) È tempo di addii nella Casa delVip, alcuni vipponi hanno già detto esplicitamente di essere pronti ail programma mentre altri lo starebbero lasciando intendere. Tra i nomi accertati e al momento papabili ci sono Carmen Russo, Aldo Montano (anche se nel suo caso si tratterebbe di una indiscrezione tutta da confermare), Manuel Bortuzzo… Insomma, il programma sta arrivando al giro di boa e non tutti si sono detti pronti a voler restare fino a marzo 2022, quando finirà il programma. Alla lista si è aggiunto ancheche pare avere nostalgia della sua vita quotidiana e di voler tornare.pronto ail GF Vip “Ho bisogno di tornare alla mia vita“, così...

Alex , sfogandosi con, è parso piuttosto stanco rispetto a determinati comportamenti di Soleil , infatti ha affermato: 'La stanchezza ti porta a non avere la lucidità e a vedere ...sarebbe dello stesso parere così come anche Carmen Russo che vorrebbe trascorrere il Natale con il marito e la figlia. Manuel Bortuzzo , invece, potrebbe lasciare in vista della ...Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge ai ferri corti? "E' sempre giudicante" Alex Belli e Soleil Sorge potrebbero star vedendo l'inizio della ...Alex e Davide criticano duramente il comportamento di Maria. Nelle ultime ore, Maria Monsè si è resa protagonista di diversi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip: prima con Lulù Selassié poi con ...