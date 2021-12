Daniele Giovanardi sospeso da Ordine medici. Il fratello Carlo: “Non è no vax” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il medico Daniele Giovanardi, fratello dell’ex senatore Carlo, è stato sospeso dall’Ordine dei medici perché non si è ancora vaccinato contro il Covid. L’ex parlamentare e ministro lo difende: ”Io ho fatto la terza dose, sono assolutamente convinto che bisogna vaccinarsi perché questa è la strada giusta. Mio fratello, invece, ha sempre sostenuto di non essere un no vax, ma è molto critico rispetto ad alcuni aspetti del green pass, rispetto alla vaccinazione sui bambini e sulla questione che i vaccini siano ancora definiti sperimentali”. ”Detto questo -racconta Giovanardi all’Adnkronos- mio fratello, ex primario al pronto soccorso di Modena, aveva scritto una raccomandata all’Asl locale spiegando di avere determinate ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il medicodell’ex senatore, è statodall’deiperché non si è ancora vaccinato contro il Covid. L’ex parlamentare e ministro lo difende: ”Io ho fatto la terza dose, sono assolutamente convinto che bisogna vaccinarsi perché questa è la strada giusta. Mio, invece, ha sempre sostenuto di non essere un no vax, ma è molto critico rispetto ad alcuni aspetti del green pass, rispetto alla vaccinazione sui bambini e sulla questione che i vaccini siano ancora definiti sperimentali”. ”Detto questo -raccontaall’Adnkronos- mio, ex primario al pronto soccorso di Modena, aveva scritto una raccomandata all’Asl locale spiegando di avere determinate ...

