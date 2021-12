Covid, Civiltà Cattolica contro no vax: “Basta false teorie del complotto” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti le cui bozze passano all’attento vaglio della Segreteria di Stato del Vaticano, denuncia la resistenza “anche aggressiva” e “violenta” dei no vax alla vaccinazione anti Covid. E dice stop alle “false teorie” cospirazioniste di chi vede nei vaccini il male, arrivando ad ipotizzare finanche la mano di Satana, come accade anche tra esponenti della Chiesa. “In modo che continua a sorprendere, e anche a scandalizzare, – scrive padre Andrea Vicini, gesuita docente di teologia morale, nell’ultimo numero della rivista – a livello mondiale ha luogo oggi una resistenza, anche aggressiva e violenta, ai vaccini ora disponibili e alla possibilità di vaccinarsi, e quindi a proteggersi e a proteggere dall’infezione causata dal Covid-19 e, qualora si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021), la rivista dei Gesuiti le cui bozze passano all’attento vaglio della Segreteria di Stato del Vaticano, denuncia la resistenza “anche aggressiva” e “violenta” dei no vax alla vaccinazione anti. E dice stop alle “” cospirazioniste di chi vede nei vaccini il male, arrivando ad ipotizzare finanche la mano di Satana, come accade anche tra esponenti della Chiesa. “In modo che continua a sorprendere, e anche a scandalizzare, – scrive padre Andrea Vicini, gesuita docente di teologia morale, nell’ultimo numero della rivista – a livello mondiale ha luogo oggi una resistenza, anche aggressiva e violenta, ai vaccini ora disponibili e alla possibilità di vaccinarsi, e quindi a proteggersi e a proteggere dall’infezione causata dal-19 e, qualora si ...

