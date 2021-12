Casa, Entrate: balzo delle compravendite nel III trim +21,9% (Di giovedì 2 dicembre 2021) balzo in avanti delle compravendite di abitazioni nel terzo trimestre, con un incremento che sfiora il 22% (*21,9%) rispetto allo stesso trimestre del 2020, con un totale di oltre 172 mila unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021)in avantidi abitazioni nel terzoestre, con un incremento che sfiora il 22% (*21,9%) rispetto allo stessoestre del 2020, con un totale di oltre 172 mila unità ...

Ultime Notizie dalla rete : Casa Entrate Casa, Entrate: balzo delle compravendite nel III trim +21,9% E' quanto emerge dalle statistiche dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Un dato in aumento anche rispetto all'analogo trimestre del 2019 (anno non influenzato dalla ...

Droga in auto e in casa, arrestati 32enne e i suoi coinquilini 1' di lettura 02/12/2021 - I Carabinieri di Campagnano di Roma hanno arrestato tre persone, un 32enne originario di Latina e i suoi due coinquilini, una 31enne romana e un 32enne romano, per detenzion ...

