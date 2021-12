Biathlon oggi, Sprint Oestersund 2021: orari, tv, programma, streaming, startlist, azzurri in gara (Di giovedì 2 dicembre 2021) Effetto double header a Oestersund (Svezia), tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi scandinave comincia il secondo round del massimo circuito internazionale e il luogo è il medesimo dell’esordio. Il programma prevede due Sprint: la prova femminile scatterà alle 13.45, mentre quella maschile alle 16.30. Tra le donne regna sovrana l’incertezza. Dopo il primo round in vetta alla classifica generale abbiamo due atlete: la ceca Marketa Davidova, che ha trionfato nell’individuale, e la bielorussa Dzinara Alimbekava, che ha fatto valere nelle due gare del primo weekend una grande costanza. Tuttavia, siamo solo all’inizio e la norvegese Marte Olsbu Røiseland e soprattutto le due sorelle Hanna ed Elvira Öberg fanno paura. Ci saranno cinque azzurre tra le donne al via: Dorothea Wierer, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Effetto double header a(Svezia), tappa della Coppa del Mondo di-2022. Sulle nevi scandinave comincia il secondo round del massimo circuito internazionale e il luogo è il medesimo dell’esordio. Ilprevede due: la prova femminile scatterà alle 13.45, mentre quella maschile alle 16.30. Tra le donne regna sovrana l’incertezza. Dopo il primo round in vetta alla classifica generale abbiamo due atlete: la ceca Marketa Davidova, che ha trionfato nell’individuale, e la bielorussa Dzinara Alimbekava, che ha fatto valere nelle due gare del primo weekend una grande costanza. Tuttavia, siamo solo all’inizio e la norvegese Marte Olsbu Røiseland e soprattutto le due sorelle Hanna ed Elvira Öberg fanno paura. Ci saranno cinque azzurre tra le donne al via: Dorothea Wierer, ...

