Baltimora di X Factor 2021: chi è, età, canzoni, inediti, Instagram, fidanzata, vita privata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto pronto per l'imperdibile appuntamento con i Live Show di X Factor. Si perché dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, ora i giovani talenti – senza alcuna categoria (novità di questa edizione) – arriveranno sul palco e si sfideranno a colpi di canzoni e inediti. Tra i protagonisti anche Baltimora, giovane cantante che partecipa nei Roster di Hell Raton. Baltimora X Factor 2021: chi è, età, di dov'è, inedito Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, viene da Ancona e ha 20 anni. Nella vita studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni, ma non l'ha mai resa pubblica.

