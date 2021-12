Alec Baldwin, prima intervista dopo l’incidente, piange e assicura: io quel grilletto non l’ho premuto… (Di giovedì 2 dicembre 2021) È un uomo profondamente sofferente e provato quello che si presenta, per la prima volta da quando è successo l’incidente, lo scorso ottobre, sul set del film western “Rust”, davanti alle telecamere di Abc News che trasmetterà stasera, per intero, l’intervista ad Alec Baldwin dopo la morte della direttrice della fotografia , Halyna Hutchins colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena che l’attore stava maneggiando e che, in teoria, sarebbe dovuta essere scarica. Tutt’oggi, a distanza di mesi e con un’indagine dello sceriffo della Contea ancora in corso, non è ancora chiaro come sia davvero potuto accadere la tragedia che ha scosso profondamente Hollywood ponendo, nuovamente, sul tappeto una serie di questioni già in passato affrontate sull’utilizzo delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) È un uomo profondamente sofferente e provatolo che si presenta, per lavolta da quando è successo, lo scorso ottobre, sul set del film western “Rust”, davanti alle telecamere di Abc News che trasmetterà stasera, per intero, l’adla morte della direttrice della fotografia , Halyna Hutchins colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena che l’attore stava maneggiando e che, in teoria, sarebbe dovuta essere scarica. Tutt’oggi, a distanza di mesi e con un’indagine dello sceriffo della Contea ancora in corso, non è ancora chiaro come sia davvero potuto accadere la tragedia che ha scosso profondamente Hollywood ponendo, nuovamente, sul tappeto una serie di questioni già in passato affrontate sull’utilizzo delle ...

