Uomini e Donne, ex corteggiatrice mamma bis: l’annuncio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore è diventata mamma del suo secondogenito. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso i suoi canali social. Ester è diventata mamma, oggi, 1 dicembre, del piccolo Brando. La Glam aveva partecipato al dating-show dì Canale 5 nel ruolo di corteggiatrice di Paolo Crivellin. Quest’ultimo aveva però deciso di scegliere Angela Caloisi, con il quale ad oggi intrattiene una relazione che va a gonfie vele. Nel frattempo, Ester ha messo su una splendida famiglia. Insieme al suo compagno, Luca Baldacci, ha dovuto però affrontare anche un doloroso evento che risale allo scorso dicembre. L’influencer ha infatti subito un aborto, dopo la nascita del suo primogenito Gabriele, chiamato affettuosamente Chicco. L’ex volto di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ester Glam, exdi, nelle ultime ore è diventatadel suo secondogenito. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso i suoi canali social. Ester è diventata, oggi, 1 dicembre, del piccolo Brando. La Glam aveva partecipato al dating-show dì Canale 5 nel ruolo didi Paolo Crivellin. Quest’ultimo aveva però deciso di scegliere Angela Caloisi, con il quale ad oggi intrattiene una relazione che va a gonfie vele. Nel frattempo, Ester ha messo su una splendida famiglia. Insieme al suo compagno, Luca Baldacci, ha dovuto però affrontare anche un doloroso evento che risale allo scorso dicembre. L’influencer ha infatti subito un aborto, dopo la nascita del suo primogenito Gabriele, chiamato affettuosamente Chicco. L’ex volto di ...

