Tutta colpa di Freud: le anticipazioni della prima puntata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti, lo psicanalista Francesco Taramelli pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso: sebbene non sia stato facile tirarle da solo, le ha sempre incoraggiate a inseguire sogni e ambizioni ma proprio quando sono pronte a spiccare il volo, tutto cambia all'improvviso e le tre ragazze tornano a vivere con lui. Comincia così Tutta colpa di Freud, la serie commedia diretta da Paolo Genovese con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, al via su Canale 5 da mercoledì 1° dicembre. Nel cast ci sono anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina, Luca Bizzarri e Stefania Rocca. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, al via mercoledì 1° dicembre. Tutta colpa di Freud, le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti, lo psicanalista Francesco Taramelli pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso: sebbene non sia stato facile tirarle da solo, le ha sempre incoraggiate a inseguire sogni e ambizioni ma proprio quando sono pronte a spiccare il volo, tutto cambia all'improvviso e le tre ragazze tornano a vivere con lui. Comincia cosìdi, la serie commedia diretta da Paolo Genovese con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, al via su Canale 5 da mercoledì 1° dicembre. Nel cast ci sono anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina, Luca Bizzarri e Stefania Rocca. Ecco cos'accadrà nella, al via mercoledì 1° dicembre.di, le ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #TuttaColpaDiFreud La serie, con #ClaudioBisio, #ClaudiaPandolfi e #MaxTortora… - Giorgiolaporta : Sono mesi che raccontano a reti unificate che la colpa dei nuovi picchi è tutta dei portuali di Trieste, di #Puzzer… - almighteI : la cosa tragica è che il mio brano più ascoltato del 2021 è stato malibu… tutta colpa delle mie amiche che me la fa… - panorama_it : Su Canale 5 al via la serie con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi diretta da Paolo Genovese. Il protagonista è uno p… - YangCri_ : “Rimpianto” è tutta colpa di “All Too Well (10 minutes version)” -