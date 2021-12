Nigeria, strage di bambini in un naufragio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Almeno 29 persone sono morte, la maggior parte delle quali bambini, e 13 risultano disperse in un naufragio avvenuto nella notte sul fiume Niger, in Nigeria. "Abbiamo trovato 29 cadaveri e abbiamo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Almeno 29 persone sono morte, la maggior parte delle quali, e 13 risultano disperse in unavvenuto nella notte sul fiume Niger, in. "Abbiamo trovato 29 cadaveri e abbiamo ...

Advertising

raggingkey : Orrore in Nigeria, strage inaudita [definire 'inaudita' per la zona in oggetto...?! ??] nel Borno -