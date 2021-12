Kate e il primo regalo di Natale alla regina Elisabetta: ecco cosa scelse (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Se pensate che scegliere il regalo di Natale perfetto sia complicato, provate a mettervi nei panni di Kate Middleton mentre cerca di trovare un dono per la regina Elisabetta. La duchessa di Cambridge ha confessato in un documentario televisivo, riporta MyLondon, che durante il suo primo Natale trascorso con la famiglia reale era molto preoccupata di cosa prendere per la sovrana. Pur sapendo che la famiglia reale sotto l’albero si scambia regali scherzosi, Kate ha deciso di puntare sui sentimenti. Per il primo Natale a Sandringham House nel Norfolk, la duchessa di Cambridge ha preparato per la regina il chutney, una salsa tipica della cucina sud asiatica, secondo la ricetta di sua ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Se pensate che scegliere ildiperfetto sia complicato, provate a mettervi nei panni diMiddleton mentre cerca di trovare un dono per la. La duchessa di Cambridge ha confessato in un documentario televisivo, riporta MyLondon, che durante il suotrascorso con la famiglia reale era molto preoccupata diprendere per la sovrana. Pur sapendo che la famiglia reale sotto l’albero si scambia regali scherzosi,ha deciso di puntare sui sentimenti. Per ila Sandringham House nel Norfolk, la duchessa di Cambridge ha preparato per lail chutney, una salsa tipica della cucina sud asiatica, secondo la ricetta di sua ...

