Juventus, brutte notizie anche dal calciomercato: “Incontro a sorpresa” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole ancora provare a rinnovare Vlahovic: ripreso il dialogo con l’agente del serbo Ristic Dodici gol in quindici giornate. Non si può proprio dire che Dusan Vlahovic stia facendo una stagione negativa alla Fiorentina a causa delle tantissime voci su di lui. La crescita dell’attaccante serbo è inarrestabile. Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole ancora provare a rinnovare Vlahovic: ripreso il dialogo con l’agente del serbo Ristic Dodici gol in quindici giornate. Non si può proprio dire che Dusan Vlahovic stia facendo una stagione negativa alla Fiorentina a causa delle tantissime voci su di lui. La crescita dell’attaccante serbo è inarrestabile. Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

s_hugoh : @FBiasin io non ci capisco una mazza di finanza… plusvalenze belle o brutte… quello che so è che la Juventus è quit… - infoitsport : Juventus, infortunio Chiesa: ecco quanto dovrà stare fermo, brutte notizie - KevinJava_7 : @rott54558957 @AndreaPintore5 Avere delle perplessità sulla fase offensiva della Juventus e sulle brutte prestazion… - Scazzaturo : Fa le battute su 'tutte le cose brutte finiscono per -US: virUS, pUS, ictUS, juventUS' ed è una battuta simpatica.… - alesanarchist : @ElMik18 Sei superficiale, ossessionato da Sarri e non analizzi il tutto. Queste brutte partite le abbiamo sempre f… -