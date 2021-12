Dove va Twitter senza Jack Dorsey. E se l'uccellino battesse moneta? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “I love Twitter”, ha twittato Jack Dorsey la sera prima delle sue dimissioni. Probabilmente pensava a ciò che sarebbe accaduto quando avrebbe annunciato l’abbandono dell’incarico di CEO dell’azienda che ha co-fondato nel 2006. Parag Agrawal, che lavora dal 2011 a Twitter, è il nuovo CEO. Nell’ottobre del 2017 diventa chief technology officer. Nel 2019, guida il project Bluesky, un team indipendente nato proprio per capire come controllare meglio l’informazione fuorviante su Twitter. Il suo pensiero sul tema viene esplicitato in un’intervista con la Mit Technology Review: “Il nostro ruolo non è quello di essere vincolati dal Primo Emendamento, ma di servire una sana conversazione pubblica: concentrarsi meno sul pensare alla libertà di parola, ma pensare a come i tempi sono cambiati”. La partenza di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “I love”, ha twittatola sera prima delle sue dimissioni. Probabilmente pensava a ciò che sarebbe accaduto quando avrebbe annunciato l’abbandono dell’incarico di CEO dell’azienda che ha co-fondato nel 2006. Parag Agrawal, che lavora dal 2011 a, è il nuovo CEO. Nell’ottobre del 2017 diventa chief technology officer. Nel 2019, guida il project Bluesky, un team indipendente nato proprio per capire come controllare meglio l’informazione fuorviante su. Il suo pensiero sul tema viene esplicitato in un’intervista con la Mit Technology Review: “Il nostro ruolo non è quello di essere vincolati dal Primo Emendamento, ma di servire una sana conversazione pubblica: concentrarsi meno sul pensare alla libertà di parola, ma pensare a come i tempi sono cambiati”. La partenza di ...

