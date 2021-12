Brescia, massi sulla ferrovia: treno deraglia a Cedegolo, 7 contusi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sette persone sono rimaste lievemente contuse nel deragliamento di un treno questa mattina a Cedegolo, in Valle Camonica, lungo la linea Brescia-Edolo. Un masso sui binari ha provocato il deragliamento del convoglio, con 15 persone a bordo. Il personale del 118, riferisce l’Areu, ha valutato sul posto sette persone, che hanno riportato lievi contusioni e che hanno rifiutato di essere portate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, massi sarebbero franati dalla montagna, cadendo sui binari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sette persone sono rimaste lievemente contuse nelmento di unquesta mattina a, in Valle Camonica, lungo la linea-Edolo. Un masso sui binari ha provocato ilmento del convoglio, con 15 persone a bordo. Il personale del 118, riferisce l’Areu, ha valutato sul posto sette persone, che hanno riportato lievioni e che hanno rifiutato di essere portate in ospedale. Secondo una prima ricostruzione,sarebbero franati dalla montagna, cadendo sui binari. L'articolo proviene da Italia Sera.

