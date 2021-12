Advertising

lifestyleblogit : Al Gemelli Molise operativa una innovativa piattaforma interventistica - - italiaserait : Al Gemelli Molise operativa una innovativa piattaforma interventistica - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Campobasso, nuova piattaforma interventistica guidata da immagini attiva al Gemelli Molise - salutedomani : Al Gemelli Molise è operativa la più innovativa piattaforma interventistica guidata dalle immagini - informamolise : Al Gemelli Molise è operativa la più innovativa piattaforma interventistica guidata dalle immagini… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemelli Molise

Adnkronos

Alnessuno ricoverato dalla provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Non abbiamo ricoverati all'Area Grigia del Pronto Soccorso dell'...E' il caso di neurochirurgia, erogata al Neuromed, cardiochirurgia e oncologia ginecologica al. 'In questo momento - ha spiegato Toma - chiudere le convenzioni sarebbe un delitto ma ...ASREM – Il bollettino ufficiale dell’ 1 dicembre 2021. Oggi, in Molise, non si registrano decessi. Quindi, sono 504 i pazienti deceduti con Coronavirus, 372 nella provincia di Campobasso, 118 nella p ...Il dispositivo, chiamato Azurion, permette una visione più accurata, esponendo il paziente e il personale medico sanitario a una minore quantità di ...