Usa, sparatoria in un liceo: tre morti. Arrestato 15enne (Di martedì 30 novembre 2021) Tre studenti sono rimasti uccisi e sei persone sono state ferite nella sparatoria avvenuta alla Oxford High School, nei dintorni di Detroit , in Michigan. Lo riferiesce l'Associated Press, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Tre studenti sono rimasti uccisi e sei persone sono state ferite nellaavvenuta alla Oxford High School, nei dintorni di Detroit , in Michigan. Lo riferiesce l'Associated Press, ...

Advertising

repubblica : Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti - MimmoMoramarco : La 'libera vendita' di #armi o il facile reperimento in America : come tesserino #giornalista a mente malata , come… - andreastoolbox : Usa: sparatoria in una scuola del Michigan, 3 studenti uccisi, 6 i feriti. Arrestato l'assalitore - Rai News - MimmoMoramarco : La 'libera vendita' di #armi o il facile reperimento in America : come tesserino #giornalista a mente malata , come… - iconanews : Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti -