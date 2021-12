Uomini e Donne, Andrea Nicole ha fatto la sua scelta! Ecco chi (Di martedì 30 novembre 2021) A Uomini e Donne il trono di Andrea Nicole prende una svolta inaspettata. Secondo quanto è stato anticipato dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover è stata registrata una nuova puntata del programma condotto da Maria de Filippi. Puntata in cui la tronista è arrivata ad una scelta ufficiale che però sta facendo discutere non poco. Il motivo della bufera attorno ad Andrea Nicole sarebbe legato al modo in cui è riuscita a fare la sua scelta. *Se non vuoi sapere chi ha scelto Andrea Nicole evitando quindi lo spoiler, non proseguire la lettura* Andrea Nicole Conte: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (foto) Nessuna seduta classica in ... Leggi su cityroma (Di martedì 30 novembre 2021) Ail trono diprende una svolta inaspettata. Secondo quanto è stato anticipato dalla pagina Instagramclassicoeover è stata registrata una nuova puntata del programma condotto da Maria de Filippi. Puntata in cui la tronista è arrivata ad una scelta ufficiale che però sta facendo discutere non poco. Il motivo della bufera attorno adsarebbe legato al modo in cui è riuscita a fare la sua scelta. *Se non vuoi sapere chi ha sceltoevitando quindi lo spoiler, non proseguire la lettura*Conte: chi è la nuova tronista di(foto) Nessuna seduta classica in ...

Advertising

TeresaBellanova : In 10 mesi, sono 1.017 le donne e gli uomini morti sul #lavoro, un record indegno di un Paese civile, che dice una… - Pontifex_it : Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per… - emergency_ong : #Afghanistan Oggi @rafiodice ha visitato il nostro ospedale a #Kabul e condiviso il quotidiano del nostro lavoro, i… - FuoriIncuboUe : RT @Gio53272615: @domenicofaenza Nessuno fa niente? Quanti siamo noi e quanti sono loro? Se noi reagiamo per difesa siamo violenti, loro uc… - MarcodallaSarde : #cartabianca Deve scegliere la persona vuole essere toccata(uomini e donne). Specialmente da uno sconosciuto, con… -