Serie B: vittorie comode di Lecce e Monza, Benevento all’ultimo respiro contro il Vicenza (3-2). Tutti i risultati (Di martedì 30 novembre 2021) Si sono concluse le gare del martedì di questa 15a giornata di Serie BKT 2021-22, turno infrasettimanale. vittorie agevoli di Monza e Lecce, rispettivamente in casa contro il Cosenza (4-1) e fuori contro la Spal (3-1). Cade la Reggina al Granillo sotto i colpi di Sabiri: è 2-1 per l’Ascoli. Il Benevento parte bene sul campo del Vicenza con Insigne e Lapadula (rigore), accorcia Crecco e Dalmonte regala la gioia del pari ai tifosi biancorossi. Gioia che viene strozzata al 95? dal gol vittoria sannita firmato Barba. E’ 3-2 per gli ospiti al Romeo Menti. Il Lecce si porta al secondo posto a 28 punti, a -1 dal Pisa e in attesa del Brescia (in campo domani sera) che potrebbe prendersi la vetta solitaria con un successo al Tardini ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Si sono concluse le gare del martedì di questa 15a giornata diBKT 2021-22, turno infrasettimanale.agevoli di, rispettivamente in casail Cosenza (4-1) e fuorila Spal (3-1). Cade la Reggina al Granillo sotto i colpi di Sabiri: è 2-1 per l’Ascoli. Ilparte bene sul campo delcon Insigne e Lapadula (rigore), accorcia Crecco e Dalmonte regala la gioia del pari ai tifosi biancorossi. Gioia che viene strozzata al 95? dal gol vittoria sannita firmato Barba. E’ 3-2 per gli ospiti al Romeo Menti. Ilsi porta al secondo posto a 28 punti, a -1 dal Pisa e in attesa del Brescia (in campo domani sera) che potrebbe prendersi la vetta solitaria con un successo al Tardini ...

