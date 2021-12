Serie B | 15a giornata 20 30 | nessun problema per Monza | Lecce e Ascoli

(Di martedì 30 novembre 2021)B, nella 15adi campionato, il Benevento strappa i tre punti in trasferta sul campo del LR Vicenza, mentre ilnon ha problemi al “Brianteo” contro il pericolante Cosenza. Il Pordenone vince la sua prima gara stagionale contro l’Alessandria. In trasferta, infine, successi per. Così i marcatori delle gare giocate in serata. I risultati delle 20.30 diB LR Vicenza-Benevento 2-3, 28? Insigne (B), 56? Lapadula (B), 77? Crecco (V), 88? Dalmonte (V), 90’+’ Barba (B)-Cosenza 4-1, 11? Colpani (M), 13? e 22? Dany Mota (M), 69? Carraro (C), 90’+4? Gytkjaer (M) Pordenone-Alessandria 2-0, 15? Pinato (P), 61? Folorunsho (P) Reggina-1-2, 2? e 56? Sabiri (A), 35? Montalto ...

MasputPutzu : 90'+4 #forzagrigi 2-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - MasputPutzu : 90'+2 #forzagrigi 2-0: Pierozzi (@usalessandria) viene ammonito - MasputPutzu : 80' #forzagrigi 2-0: Bruccini (@usalessandria) viene ammonito - MasputPutzu : 77' #forzagrigi 2-0: Pordenone effettua un cambio. Entra Cheikh Sylla al posto di Butic. - MasputPutzu : 75' #forzagrigi 2-0: Pordenone effettua un cambio. Entra Pellegrini al posto di Cambiaghi. -

La partita Lazio - Udinese di giovedì 2 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con il commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per lagiornata diA ROMA - Giovedì 2 dicembre 2021 , alle ore 20:45 verrà disputata Lazio - Udinese , gara valida per lagiornata del campionato diA . Da una parte del campo troviamo ...Risultati, marcatori e classifica dopo Atalanta - Venezia 4 - 0 e Fiorentina - Samp 3 - 1, gare dellagiornata diAPrende il volo l'Atalanta di Gasperini. Oggi, nellagiornata diA, i nerazzurri si sono imposti con un 4 a 0 casalingo sul Venezia conquistando la quarta vittoria ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Fiorentina-Sampdoria, match della 15a giornata di Serie A conclusosi sul 3-1. Il tridente viola Callejon-Vlahovic-Sottil ...Diretta Reggina Ascoli (risultato live 0-1), streaming video e tv della partita valevole per la 15^ giornata di Serie B. Sabiri punisce i calabresi.