Lo scandalo in Slovenia della caposala che si dimette per denunciare l'inganno dei vaccini è una bufala! (Di martedì 30 novembre 2021) Circola un video dove una presunta capo sala di un ospedale sloveno si sarebbe dimessa dopo aver fatto una scoperta sensazionale sul vaccino anti Covid. Secondo la donna, seguendo i sottotitoli in italiano del video, parte dei cittadini riceverebbe una dose del vaccino mentre altri soltanto un placebo, a conferma della fantomatica teoria della sperimentazione ancora in corso. La vicenda è stata riportata anche da Il Giornale d'Italia titolando «Slovenia, il caso dell'infermiera che si dimette dopo aver "smascherato" il vaccino contro il Covid», ma la storia è ben diversa. Per chi ha fretta La donna del video non è affatto una caposala dell'ospedale di Lubiana. La donna non ha mai lavorato presso la struttura slovena. Si tratta di una infermiera in pensione, scambiata per la vera ...

