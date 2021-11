Il prof contro gli studenti in classe con la gonna: «Sarò punito, ma non è un reato essere cattolico» (Di martedì 30 novembre 2021) Non è un reato essere cattolico. «La scuola non può essere un carnevale permanente”. A parlare è Martino Mora, il professore di filosofia messo alla gogna per non aver fatto lezione in presenza di tre studenti in gonna. Che ora rischia un provvedimento disciplinare. studenti in gonna, il prof non si pente Il docente del liceo scientifico Bottoni di Milano, in cattedra da 15 anni, autore di pubblicazioni storiche e pedagogiche, non si pente. E dalle colonne de La Verità spiega le sue convinzioni, dopo la tempesta di critiche e lo sciopero degli studenti che hanno disertato le sue lezioni per giorni. La sua colpa, per le vestali del politicamente corretto, è quella di aver chiesto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) Non è un. «La scuola non puòun carnevale permanente”. A parlare è Martino Mora, ilessore di filosofia messo alla gogna per non aver fatto lezione in presenza di trein. Che ora rischia un provvedimento disciplinare.in, ilnon si pente Il docente del liceo scientifico Bottoni di Milano, in cattedra da 15 anni, autore di pubblicazioni storiche e pedagogiche, non si pente. E dalle colonne de La Verità spiega le sue convinzioni, dopo la tempesta di critiche e lo sciopero degliche hanno disertato le sue lezioni per giorni. La sua colpa, per le vestali del politicamente corretto, è quella di aver chiesto di ...

