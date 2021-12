Grazie al processore HCX Pro AI | dentro i TV OLED Panasonic vive lo spirito di Hollywood

Leggi su dday

(Di martedì 30 novembre 2021) I TVsono da sempre il miglior modo per portare la qualità dei film dinelle case degli utenti. Oggi,al nuovo HCX Pro AI Processor, la miglior resa possibile viene assicurata anche per tutto quello che non è film: giochi, eventi sportivi, serie TV. La garanzia è sempre la stessa: fedeltà dell'immagine assicurata....