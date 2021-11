Autocisterna con 40 mila litri di benzina si ribalta e prende fuoco

(Di martedì 30 novembre 2021) Grave incidente questa mattina in Umbria. Un'con circa 40dinei pressi della galleria del valico della Somma, Spoleto, è esplosa in strada . Il conducente, un uomo di ...

emergenzavvf : Un'autocisterna, carica di 40.000 lt di benzina, in fiamme a Spoleto sulla SS Flaminia al km 114-30: precipitata in… - cronaca_news : Valico della Somma, autocisterna con 40mila litri di benzina si ribalta e prende fuoco: salvo l'autista…

Grave incidente questa mattina in Umbria. Un'circa 40 mila litri di benzina nei pressi della galleria del valico della Somma, Spoleto, è esplosa in strada . Il conducente, un uomo di origini albanesi, è fortunatamente riuscito ...In fiamme un'circa 40 mila litri di benzina nei pressi della galleria del valico della Somma, fra Terni e Spoleto. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Perugia e Terni per spegnere l'incendio. ...Grave incidente questa mattina in Umbria. Un'autocisterna con circa 40 mila litri di benzina nei pressi della galleria del valico della Somma, Spoleto, è esplosa in strada.(LaPresse) Un'autocisterna che trasportava 40 mila litri di benzina è andata a fuoco questa mattina lungo la SS3 Flaminia, tra Terni e Spoleto. L'incendio ha provocato una densa ...