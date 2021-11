Amici 18 | Daniel Cosmic assolto dalle accuse di body shaming

Leggi su dailynews24

(Di martedì 30 novembre 2021)e Piccirillo, in arte, è un ex allievo didi Maria De Filippi, nello specifico l’edizione del 2018. Il ragazzo lasciò una vera impronta nel programma che lo portarono ad avere molti follower su Instagram. Circa due anni fa, l’ex allievo del talent ha ricevuto una denuncia per. Vediamo cosa L'articolo