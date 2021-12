Vaccini. Palù: "Su dose a bambini Ema decide il 29 novembre" (Di lunedì 15 novembre 2021) Il Presidente dell'Aifa poi ha sottolineato che non si deve parlare "di terza dose come di uno spauracchio, è un normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus Leggi su rainews (Di lunedì 15 novembre 2021) Il Presidente dell'Aifa poi ha sottolineato che non si deve parlare "di terzacome di uno spauracchio, è un normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Palù Vaccini, arriva Novavax: efficacia, somministrazione e date. Ecco i dettagli Un dato importante, perché, aggiunge Palù, 'c'è una necessità planetaria di vaccini' e 'il virus si replica soprattutto in paesi senza protezioni'. Arriva Novavax: efficacia, somministrazione e date ...

Scuola, decreto Natale: cosa cambia e regole/ Vacanze, screening e mascherine FFP2 Il virologo Giorgio Palù , presidente dell'Aifa, non aveva escluso tale ipotesi. Lo ha fatto invece il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi . Bollettino vaccini covid oggi 23 dicembre/ 16.2 ...

Il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, non aveva escluso tale ipotesi. Lo ha fatto invece il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.