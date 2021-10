Zenit-Juventus, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Zenit-Juventus, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. In terra russa i bianconeri vogliono la terza vittoria su tre che andrebbe di fatto a sancire una qualificazione agli ottavi non matematica ma piuttosto scontata. Non sarà però facile portare a casa l’intera posta in palio. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 20 ottobre. Zenit-Juventus sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ile isudi, match valido per la terza giornata dei gironi di. In terra russa i bianconeri vogliono la terza vittoria su tre che andrebbe di fatto a sancire una qualificazione agli ottavi non matematica ma piuttosto scontata. Non sarà però facile portare a casa l’intera posta in palio. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 20 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace.

