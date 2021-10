Sir Claudio Ranieri | compie 70 anni il gentiluomo pragmatico dal cuore romanista | snobbato in Italia | osannato in Premier

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tre fischi. Uno più lungo dell’altro. Si propagano forti e netti come una sentenza, spingendo tutto lo stadio Olimpico al silenzio. È il 25 aprile 2010 e l’arbitro Damato non ha decretato solo la fine di Roma-Sampdoria. Ha decretato la fine di un sogno. In realtà mancherebbero ancora tre partite alla fine del campionato, eppure è palpabile la sensazione che quella sconfitta per due a uno (doppietta di Pazzini a ribaltare il vantaggio di Francesco Totti) sarà decisiva. Tutti lo sanno. Anche quel romano che, a testa bassa, ha appena stretto la mano al tecnico blucerchiato Gigi Del Neri. È, il regista di quella stagione meravigliosa. L’allenatore chiamato a sostituire il dimissionario Luciano Spalletti dopo appena due partite. A lui, romano di Testaccio e, la presidente Rosella Sensi aveva chiesto solo di ...

A 70 anniha ancora voglia di stupire, lo ha fatto anche l'anno scorso salvando la Samp da una facile retrocessione. Gli auguri per Ranieri arrivano da tutto il mondo dello sport. 'Un ...Allenatori italiani all'estero: De Zerbi e lo Shaktar ritrovano il successo. Male il ritorno in Premier League per '' Roboante successo dello Shaktar Donetsk, che travolge per 6 - 1 lo Zorya e si rilancia in classifica a - 3 dalla capolista Dinamo Kiev. I ragazzi di mister De Zerbi vengono trascinati in ...Nato come Sor Claudio, diventato Sir Ranieri. L’allenatore dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l’inseparabile ...Francesco BalzaniNato come Sor Claudio, diventato Sir Ranieri. L'allenatore dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l'inseparabile moglie Rossana ...