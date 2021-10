Sinner-Musetti in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Anversa 2021

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Janniksfiderà Lorenzoal secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo il bye al primo turno, l’altoatesino dovrà vedersela con il talentuoso connazionale per un posto ai quarti di finale, a caccia di punti preziosi in ottica Atp Finals. Il carrarese ha lanciato segnali positivi dopo un periodo scarno di risultati, superando Gianluca Mager all’esordio, grazie a due tie-break decisivi.partirà con i favori del pronostico, sebbene, se concentrato, offrirà vari grattacapi complessi da districare all’altoatesino.si svolgerà, mercoledì 20 ottobre non prima delle ore 18:30 italiane. Latelevisiva del match sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale ...

che è del 2001 è numero 13 al mondo,di un anno più giovane è al 69, entrambi accomunati da un allenatore che è quasi una famiglia e dalla residenza a Montecarlo dove vivono a pochi ...Van de Zandshulp non prima delle ore 18.30:c.a seguire: Davidovich Fokina c. Garin giovedì 21 ottobre - LIVE alle ore 13.00, 15.00, 18.30 e 20.30 venerdì 22 ottobre - LIVE alle ore ...Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Musetti al secondo turno dell'Atp 250 di Anversa 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Jannik e Lorenzo si affrontano oggi (18.30) ad Anversa per la prima volta in un torneo Atp. Due campioni con percorsi simili e personalità differenti ...