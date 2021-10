Pensione 5 anni prima e con in più il 50% di anticipo dal fondo: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Già è un notevole scivolo verso la Pensione in anticipo ma adesso diventa ancora più vantaggioso. Parliamo dello scivolo pensionistico dei contratti di espansione, che permette di anticipare la quiescenza 5 anni prima e che adesso, dopo la conferma della Covip, permette di accedere anche all'anticipo di quanto versato nei fondi Pensione. La Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione ha confermato l'ok al riscatto in anticipo della Pensione integrativa versata dai lavoratori. La nuova comunicazione ufficiale della Commissione sulle pensioni Si è resa necessaria una nota ufficiale della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione a fugare i dubbi riguardanti la possibilità di riscattare i versamenti da parte dei ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Già è un notevole scivolo verso lainma adesso diventa ancora più vantaggioso. Parliamo dello scivolo pensionistico dei contratti di espansione, che permette di anticipare la quiescenza 5e che adesso, dopo la conferma della Covip, permette di accedere anche all'di quanto versato nei fondi. La Commissione di Vigilanza dei Fondiha confermato l'ok al riscatto indellaintegrativa versata dai lavoratori. La nuova comunicazione ufficiale della Commissione sulle pensioni Si è resa necessaria una nota ufficiale della Commissione di Vigilanza dei Fondia fugare i dubbi riguardanti la possibilità di riscattare i versamenti da parte dei ...

