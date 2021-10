Nuovo digitale terrestre DVB T2, come sintonizzare i canali tv oggi 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato e oggi prende il via il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione. O meglio, questa è solo la prima fase di un lungo percorso che nel 2023 porterà le emittenti televisive a trasmettere nel Nuovo formato. Insomma, la corsa all’acquisto di nuovi televisori o di decoder compatibili è partita, ma cosa bisogna fare oggi? come sintonizzare i canali? Nuovo digitale terrestre 20 ottobre 2021: come sintonizzare i canali? Da oggi, mercoledì 20 ottobre, 9 canali tematici Rai e 6 Mediaset saranno disponibili solo in alta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato eprende il via il passaggio aldi seconda generazione. O meglio, questa è solo la prima fase di un lungo percorso che nel 2023 porterà le emittenti televisive a trasmettere nelformato. Insomma, la corsa all’acquisto di nuovi televisori o di decoder compatibili è partita, ma cosa bisogna fare20? Da, mercoledì 20, 9tematici Rai e 6 Mediaset saranno disponibili solo in alta ...

Advertising

puntotweet : Le fasi del passaggio al nuovo digitale terrestre - IlFattoNisseno : Tv, digitale terrestre: da oggi scatta nuovo switch off - Antonino097 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia 'Il Volo' Da venerdì in digitale il nuovo singolo 'Ecstasy Of Gold' - - Antonino097 : RT @MontiFrancy82: Da venerdì sarà disponibile in digitale “ECSTASY OF GOLD”, il nuovo singolo de @ilvolo che anticipa il disco “IL VOLO SI… - Antonino097 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Da venerdì sarà disponibile in digitale “ECSTASY OF GOLD”, il nuovo singolo de @ilvolo che anticipa il disco “IL VOLO… -