Notte insonne per l’Atalanta: “Allarme in hotel scattato cinque volte, non è un caso” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Notte insonne per l’Atalanta a Manchester prima del match di Champions League contro lo United. A confermarlo la moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, che si è sfogata sul proprio profilo Instagram: “Notte infernale a Manchester, la sirena in hotel è scattata cinque volte. E’ successo quando è arrivata la squadra e solo di Notte. Pensate che questo possa essere un incidente? Io no. Un’accoglienza così è terribile. Spero che i nostri tifosi ci sosterranno nella gara a Bergamo e che magari la stessa cosa capiterà all’improvviso in un hotel italiano”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021)pera Manchester prima del match di Champions League contro lo United. A confermarlo la moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, che si è sfogata sul proprio profilo Instagram: “infernale a Manchester, la sirena inè scattata. E’ successo quando è arrivata la squadra e solo di. Pensate che questo possa essere un incidente? Io no. Un’accoglienza così è terribile. Spero che i nostri tifosi ci sosterranno nella gara a Bergamo e che magari la stessa cosa capiterà all’improvviso in unitaliano”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, notte insonne a #Manchester. La denuncia della moglie di #Malinovskyi: 'Hanno fatto suonare l'allarme… - dovehovistote_b : @pavacetamolo Quasi meglio una notte insonne - zavar0v : RT @sportface2016: +++#Atalanta, notte insonne a #Manchester. La denuncia della moglie di #Malinovskyi: 'Hanno fatto suonare l'allarme in h… - sportface2016 : E' sempre #InghilterraItalia. Notte insonne per l'#Atalanta a #Manchester: 'In hotel scattato l'allarmen cinque vol… - _enz29 : RT @sportface2016: +++#Atalanta, notte insonne a #Manchester. La denuncia della moglie di #Malinovskyi: 'Hanno fatto suonare l'allarme in h… -