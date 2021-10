Manovra, le misure: superbonus esteso solo per i condomini, pensioni anticipate con Quota 102 e giù l'iva sugli assorbenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L?attesa proroga del superbonus al 110 per cento arriva. Ma a metà. A poter usufruire dell?agevolazione fiscale anche nel 2023, saranno solo i condomini. Niente estensione, dunque,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L?attesa proroga delal 110 per cento arriva. Ma a metà. A poter usufruire dell?agevolazione fiscale anche nel 2023, saranno. Niente estensione, dunque,...

