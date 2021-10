Lutto nel cinema: dramma per i fan di Harry Potter (Di mercoledì 20 ottobre 2021) dramma nel cinema dove è venuto a mancare uno dei più grandi di sempre. Tra i suoi lavori più famosi anche il primo Harry Potter. Leslie Bricusse (Getty Images)Leslie Bricusse, importante compositore e paroliere che ha vinto un premio Oscar, è morto nel sonno all’età di 90 anni il 19 ottobre a Saint-Paul-de-Vence, in Francia. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio, Adam Bricusse, ed il suo agente. Nel comunicato non è stata fornita la causa del decesso. In questi anni di attività artistica sempre ad altissimi livelli, Leslie ha saputo incantare i bambini con le sue composizioni musicali per Il favoloso dottor Dolittle, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ed Harry Potter. Ha ammaliato i più grandi con i lavori in Bond Goldfinger e La più bella ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)neldove è venuto a mancare uno dei più grandi di sempre. Tra i suoi lavori più famosi anche il primo. Leslie Bricusse (Getty Images)Leslie Bricusse, importante compositore e paroliere che ha vinto un premio Oscar, è morto nel sonno all’età di 90 anni il 19 ottobre a Saint-Paul-de-Vence, in Francia. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio, Adam Bricusse, ed il suo agente. Nel comunicato non è stata fornita la causa del decesso. In questi anni di attività artistica sempre ad altissimi livelli, Leslie ha saputo incantare i bambini con le sue composizioni musicali per Il favoloso dottor Dolittle, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ed. Ha ammaliato i più grandi con i lavori in Bond Goldfinger e La più bella ...

