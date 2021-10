L’uso del cibo per addestrare i cani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una cosa che si sa sui cani è che per educarli in modo gentile bisogna avere le tasche piene di bocconcini ed erogarli ogni volta che si comportano come si vuole. Così gratificati, si dice, ripeteranno il comportamento gradito e la missione è compiuta. In più occasioni abbiamo visto che con i cani le cose sono spesso diverse e più complicate di quello che si pensa e anche questo caso non fa eccezioni. Ne ho parlato con Sara De Cristofaro, educatore cinofilo, preparatore cani allerta diabete e autrice del libro Senti chi Abbaia. Vediamo Premiare i comportamenti desiderati dei cani Bisogna sicuramente premiare i comportamenti desiderati dei cani. Per rinforzo positivo si intende qualsiasi elemento, positivo, che serve a ripetere comportamenti graditi. Il cibo come rinforzo positivo per i ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una cosa che si sa suiè che per educarli in modo gentile bisogna avere le tasche piene di bocconcini ed erogarli ogni volta che si comportano come si vuole. Così gratificati, si dice, ripeteranno il comportamento gradito e la missione è compiuta. In più occasioni abbiamo visto che con ile cose sono spesso diverse e più complicate di quello che si pensa e anche questo caso non fa eccezioni. Ne ho parlato con Sara De Cristofaro, educatore cinofilo, preparatoreallerta diabete e autrice del libro Senti chi Abbaia. Vediamo Premiare i comportamenti desiderati deiBisogna sicuramente premiare i comportamenti desiderati dei. Per rinforzo positivo si intende qualsiasi elemento, positivo, che serve a ripetere comportamenti graditi. Ilcome rinforzo positivo per i ...

